حوادث
إتلاف مخدرات ومحجوزات بالحسيمة
أتلفت مصالح الجمارك بالحسيمة، صباح الثلاثاء الماضي كمية كبيرة من المخدرات، جرى حجزها خلال عمليات متفرقة بعمالة إقليم الحسيمة، من قبل مصالح الدرك الملكي والجمارك والأمن الوطني والبحرية الملكية، بمواقع برية وبحرية، وقامت بحرقها بمنطقة ” أغبال ” التابعة للجماعة الترابية الرواضي، تحت إشراف لجنة مختلطة منأكمل القراءة »
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