مجتمع
تتويج المتفوقين من طلبة الدكتوراه في المحاسبة
فازت نجوى حموش، حاصلة على الدكتوراه بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس، بجائزة أفضل أطروحة دكتوراه في المحاسبة والرقابة والتدقيق، التي نظمتها الجمعية المغربية للرقابة والمحاسبة والتدقيق، تشجيعا للباحثين على تجويد بحوثهم وتطوير العلم والرقي به إلى مصاف أرقى. وجاء التتويج بفضل أطروحتها “محاولة وضع تصور لأدوات إدارةأكمل القراءة »
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