أســــــرة
أكثر الأنواع خطورة
الدكتورة شادي أكدت وجود صعوبة في تشخيصه أكدت الدكتورة أمل شادي، طبيبة عامة، أن الأشخاص الذين يعانون الاكتئاب المبتسم أكثر عرضة للانتحار من الذين لا يخفون مظاهر إصابتهم بالمرض. وأضافت الدكتورة شادي أن هناك كثيرا من الأعراض الخارجية التي تميز المكتئب المبتسم. عن أعراضه وأسبابه وكيفية علاجهأكمل القراءة »
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