أســــــرة
نصائح
< صداقة يؤكد المختصون في علم النفس والتربية على أن الصداقة بالنسبة إلى الطفل جزء حيوي وأساسي في نموه، وتطوره النفسي والاجتماعي والأخلاقي والعاطفي. ويقول المختصون إن الكفاءة الاجتماعية والإيثار واحترام الذات والغير والثقة بالنفس، سمات ترتبط ارتباطا إيجابيا بوجود أصدقاء في حياة الطفل منذ الصغر. ومنأكمل القراءة »
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