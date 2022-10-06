الرياضة
كلوب في ورطة
بات الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، في ورطة، بسبب تراجع مستوى الفريق ونتائجه، بداية الموسم الرياضي الجاري. ورفض كلوب في تصريح صحافي أن تكون طريقة لعبه هي السبب، وقال إن اللاعبين اعتادوا على نهجه، وأنه لا يمكن أن يغيره، بل على اللاعبين أن يطبقوه كما هو، كماأكمل القراءة »
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