الصباح الفني
قالوا
مستغانمي كتبت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي تدوينة جاء فيها “نحن لا نتعلم الحياة من الآخرين، نتعلمها من خدوشنا ومن كل ما يبقى منا أرضا بعد سقوطنا ووقوفنا”. عبد النور كتبت الفنانة سيرين عبد النور تدوينة على “إنستغرام” جاء فيها “الأنثى مثل الزجاجة تعكس لك جمال الحياة”.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا