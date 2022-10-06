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الصباح الفني

قالوا

منذ دقيقة واحدة
مستغانمي كتبت‭ ‬الروائية‭ ‬الجزائرية‭ ‬أحلام‭ ‬مستغانمي‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬نحن‭ ‬لا‭ ‬نتعلم‭ ‬الحياة‭ ‬من‭ ‬الآخرين،‭ ‬نتعلمها‭ ‬من‭ ‬خدوشنا‭ ‬ومن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يبقى‭ ‬منا‭ ‬أرضا‭ ‬بعد‭ ‬سقوطنا‭ ‬ووقوفنا‭”.‬ عبد‭ ‬النور‭ ‬ كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬سيرين‭ ‬عبد‭ ‬النور‭  ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬الأنثى‭ ‬مثل‭ ‬الزجاجة‭ ‬تعكس‭ ‬لك‭ ‬جمال‭ ‬الحياة‭”.‬أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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