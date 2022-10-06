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أســــــرة

إعادة الثقة في النفس بعد الصدمات

منذ دقيقة واحدة
التظاهر بالقوة ليس حلا إنما عبء على الشخص من أكثر المشاكل التي يمكن أن يواجهها الشخص، بعد تعرضه لصدمة، إيجاد صعوبة إعادة الثقة في نفسه، لاعتبارات كثيرة. ويشدد الاختصاصيون، من أجل تجاوز تأثير الصدمة، على أهمية، الإيمان بأن الصدمة هي بداية النهاية لكل المواقف المؤلمة التي مرتأكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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