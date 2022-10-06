الرياضة
الشنوف: المغادرون تركوا فراغا
حارس الجديدة قال إن الشابي بصدد تكوين فريق منسجم قال محمد الشنوف، حارس مرمى الدفاع الجديدي، إن الإمكانيات المالية هي التي ستصنع الفارق بخصوص الصراع على لقب البطولة الوطنية هذا الموسم. وأضاف الشنوف في حوار مع “الصباح”، أنه تعامل مع الخطأ الذي ارتكبه خلال مباراة الجيش الملكي،أكمل القراءة »
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