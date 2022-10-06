الرياضة
تألق حاريث بعصبة الأبطال
تألق الدولي المغربي أمين حاريث، لاعب مارسيليا الفرنسي، بشكل لافت خلال المباراة التي جمعت فريقه بسبورتينغ لشبونة البرتغالي، لحساب الجولة الثالثة من عصبة الأبطال. ونجح حاريث، في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في مرمى سبورتينغ لشبونة، والتي انتهت لفائدة زملائه بأربعة أهداف لواحد. وسجل حاريث في الدقيقة 16أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا