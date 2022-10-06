fbpx
وطنية

وهبي‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬نيران‭ ‬المحامين

منذ 13 ثانية
جمعية‭ ‬الهيآت‭ ‬غاضبة‭ ‬على‭ ‬قراراته‭ ‬والشباب‭ ‬ينظمون‭ ‬وقفة‭ ‬وطنية‭ ‬أمام‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬ مرة‭ ‬أخرى‭ ‬تعود‭ ‬حالة‭ ‬الاحتقان‭ ‬والغضب‭ ‬بين‭ ‬المحامين‭ ‬وعبد‭ ‬اللطيف‭ ‬وهبي،‭ ‬وزير‭ ‬العدل،‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬اعتبروه‭ ‬قرارات‭ ‬انفرادية،‭ ‬يصدرها‭ ‬دون‭ ‬استشارة‭ ‬الهيآت‭ ‬المهنية،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬تخص‭ ‬المهنة،‭ ‬ما‭ ‬يلوح‭ ‬بأزمة،‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 13 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى