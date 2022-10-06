وطنية
وهبي في مرمى نيران المحامين
جمعية الهيآت غاضبة على قراراته والشباب ينظمون وقفة وطنية أمام وزارة العدل مرة أخرى تعود حالة الاحتقان والغضب بين المحامين وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بسبب ما اعتبروه قرارات انفرادية، يصدرها دون استشارة الهيآت المهنية، خاصة في القضايا التي تخص المهنة، ما يلوح بأزمة، خاصة بعدأكمل القراءة »
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