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وطنية

ندوة‭ ‬دولية‭ ‬تناقش‭ ‬النقل‭ ‬الطرقي‭ ‬المستدام

منذ 16 ثانية
المؤتمر‭ ‬سيناقش‭ ‬إشكاليات‭ ‬التمويل‭ ‬الأخضر‭                        (‬خاص‭)‬
شركة‭ ‬الطرق‭ ‬السيارة‭ ‬تحتضن‭ ‬فعاليات‭ ‬الندوة‭ ‬الرابعة‭ ‬بمراكش‭ ‬بمشاركة‭ ‬خبراء‭ ‬من‭ ‬130‭ ‬دولة تفتتح،‭ ‬اليوم‭ (‬الخميس‭)‬،‭ ‬بمراكش‭ ‬أشغال‭ ‬الندوة‭ ‬الدولية‭ ‬الرابعة‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬شركة‭ ‬الطرق‭ ‬السيارة‭ ‬بتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الفدرالية‭ ‬الدولية‭ ‬للطرق،‭ ‬تحت‭ ‬رئاسة‭ ‬نزار‭ ‬بركة‭ ‬وزير‭ ‬التجهيز‭ ‬والماء،‭ ‬وأنور‭ ‬بنعزوز،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭  ‬لشركة‭ ‬الطرق‭ ‬السيارة،‭ ‬ورئيس‭  ‬الفدرالية‭أكمل القراءة »

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