وطنية
ندوة دولية تناقش النقل الطرقي المستدام
شركة الطرق السيارة تحتضن فعاليات الندوة الرابعة بمراكش بمشاركة خبراء من 130 دولة تفتتح، اليوم (الخميس)، بمراكش أشغال الندوة الدولية الرابعة التي تنظمها شركة الطرق السيارة بتنسيق مع الفدرالية الدولية للطرق، تحت رئاسة نزار بركة وزير التجهيز والماء، وأنور بنعزوز، المدير العام لشركة الطرق السيارة، ورئيس الفدراليةأكمل القراءة »
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