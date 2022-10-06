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وطنية

10‭ ‬رخص‭ ‬لتصنيع‭ “‬الكيف‭”‬

منذ دقيقتين
منحت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتقنين‭ ‬الأنشطة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالقنب‭ ‬الهندي‭ ‬عشر‭ ‬رخص‭ ‬لممارسة‭ ‬أنشطة‭ ‬تحويل‭ ‬وتصنيع‭ ‬القنب‭ ‬الهندي،‭ ‬وتسويق‭ ‬وتصدير‭ ‬منتجاته‭ ‬لأغراض‭ ‬طبية‭ ‬وصيدلية‭ ‬وصناعية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تطبيق‭ ‬مقتضيات‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬21‭-‬13‭ ‬المتعلق‭ ‬بالاستعمالات‭ ‬المشروعة‭ ‬للقنب‭ ‬الهندي،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬المافيا‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬المخدرات‭ ‬تعيش‭ ‬على‭ ‬أعصابها،‭ ‬لأنها‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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