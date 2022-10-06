وطنية
10 رخص لتصنيع “الكيف”
منحت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي عشر رخص لممارسة أنشطة تحويل وتصنيع القنب الهندي، وتسويق وتصدير منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، ما جعل المافيا المختصة في صناعة المخدرات تعيش على أعصابها، لأنهاأكمل القراءة »
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