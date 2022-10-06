الرياضة
“كاف” تطلب فحوصات الأندية
طلبت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم من الأندية، المشاركة في المنافستين القاريتين، بما فيها الوداد والرجاء ونهضة بركان والجيش الملكي، إرسال الفحوصات الطبية الخاصة باللاعبين. وطالبت “كاف” بإخضاع اللاعبين لتخطيط القلب وتحاليل الدم، مؤكدا على ضرورة إكمال جميع الشروط. وأفادت مصادر مطلعة أن الوداد أرسل الملفات الطبية للاعبيه،أكمل القراءة »
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