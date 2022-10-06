الرياضة
السوالم إلى وجدة في ثلاث دفعات
قرر شباب السوالم السفر إلى وجدة، على ثلاث دفعات، من أجل مواجهة مولودية وجدة، بعد غد (السبت) بالملعب الشرفي، لحساب الدورة الخامسة من بطولة القسم الأول. ولجأ شباب السوالم إلى هذه الخطوة، بسب صعوبة الحجز في الرحلات الجوية إلى عاصمة الشرق. وسافر لاعبون أساسيون أمس (الأربعاء) خلالأكمل القراءة »
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