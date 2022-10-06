الرياضة
تغييرات في آسفي للكرة النسوية
أشرف عز الدين بلكبير، المدير التقني لأولمبيك آسفي، على تعيينات جديدة في فرع كرة القدم. وتم تعيين حنان جريد مدربة لفئة أقل من 17 سنة، وسبق لها اللعب لكل من رجاء أيت إيعزة وأمجاد تارودانت وأمل آسفي وأولمبيك آسفي والدفاع الحسني الجديدي، وحاصلة على شهادة التدريب”باء”. وتمأكمل القراءة »
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