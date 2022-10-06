اذاعة وتلفزيون
بلبل يطلق “غير نتيا”
طرح المغني عثمان بلبل، على قناته الخاصة على “يوتوب”، أحدث أعماله الفنية بعنوان “غير نتيا”. واختار بلبل أن يمزج في جديده بين إيقاعات مختلفة، أي اللاتينو والراي والشعبي، محاولا إبراز الطابع الغرناطي بها. وتعاون بلبل لإنجاز الأغنية مع محمد أمير، الذي تكلف بكتابة الكلمات، فيما لحنها محمدأكمل القراءة »
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