أســــــرة
“هوس” النساء بتغيير الديكور طبيعي
ينتقد الكثيرون حرص بعض النساء على تجديد ديكور المنزل أو إحدى الغرف، ويعتبرون الأمر إسرافا لا حاجة إليه، لكن الكثير من النساء يعتبرونه ضرورة. وقالت مونية البوراري، خبيرة ديكور، إن تجديد الديكور من النقط التي تحرص عليها الكثير من النساء، إلا أن ذلك يمكن أن يكون منأكمل القراءة »
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