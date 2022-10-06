الرياضة
سانتوس يخسر معركة مع الضرائب
خسر فرناندو سانتوس، مدرب منتخب البرتغال لكرة القدم، معركته مع سلطات الضرائب في بلاده، بعدما رفض طلبه باسترجاع أكثر من أربعة ملايين أورو، بعد تعديل ضريبي. وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن مدرب البرتغال تعرض لنكسة كبيرة بعد قرار رفض طلبه، إذ قررت سلطات بلاده فرض ضرائب إضافيةأكمل القراءة »
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