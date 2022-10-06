ملف الصباح
تبادل الأدوار بين الجنسين
الشعباني قال إنها ضريبة مقابل الهروب من لقب “بايرة” أكد علي الشعباني، باحث في علم الاجتماع، أن الزوجة حين تقبل أن تعمل بينما زوجها عاطل فإن ذلك تكون له عدة أسباب، من بينها الهروب من العنوسة. عن تفاصيل أكثر حول أسباب الظاهرة ومحاور أخرى، يتحدث الشعباني ل”الصباح”أكمل القراءة »
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