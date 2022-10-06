fbpx
ملف الصباح

تبادل الأدوار بين الجنسين

منذ دقيقتين
الشعباني قال إنها ضريبة مقابل الهروب من لقب “بايرة” أكد علي الشعباني، باحث في علم الاجتماع، أن الزوجة حين تقبل أن تعمل بينما زوجها عاطل فإن ذلك تكون له عدة أسباب، من بينها الهروب من العنوسة. عن تفاصيل أكثر حول أسباب الظاهرة ومحاور أخرى، يتحدث الشعباني ل”الصباح”أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى