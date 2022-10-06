ملف الصباح
طفح بهن الكيل فقتلن أزواجهن
تحمل الزوجات وحدهن أعباء الأسر ينتهي بجرائم خطيرة في حق الشريك تكشف التحقيقات الأمنية والقضائية بين الفينة والأخرى، أن الأسباب الحقيقية وراء ارتكاب زوجات لجرائم قتل أو التسبب في إحداث عاهات مستديمة أو في حروق عمدية من درجات خطيرة، أن أساسها ليس الإحساس بالخيانة الزوجية الذي يؤدي إلىأكمل القراءة »
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