حوادث
عصابة مخدرات تختطف زبونا بالسوالم
بترت يده ووشمت وجهه بسيف قبل اللحاق به بمستشفى لتصفيته تسابق عناصر المركز الترابي للدرك الملكي حد السوالم، الزمن، لفك لغز قضية اختطاف شاب وممارسة أنواع من التعذيب عليه على شاكلة أفلام الرعب بعد بتر يده ووشم حرف على وجهه بواسطة سيف، من قبل عصابة إجرامية للاتجارأكمل القراءة »
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