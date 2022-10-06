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ملف الصباح

“التاعسة” في خدمة الناعس

منذ دقيقتين
أزواج يحترفون التهام راتب الزوجات ويعيشون عالة عليهن بقدر ما شكل الحضور المتزايد للمرأة المغربية في شتى مجالات الحياة العملية، مكسبا لها، صار هذا الحضور وبالا عليها، بسبب العديد من المشاكل التي أصبحت فئات واسعة من النساء يواجهنها مع أزواجهن، لا لشيء سوى لأنهن عاملات أو لهنأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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