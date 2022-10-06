ملف الصباح
رجال “يبيعون” زوجاتهم
حكايات عديدة ترويها نساء نجين من براثن أزواج قوادين، إذ تحكي سعاد أنها وقعت، قبل سنوات، في الحب، واعتقدت أن تجربتها كانت الرومانسية المثالية بعينها، لكن في غضون أشهر، وبعد خلافات متكررة بين الطرفين، بدأت تلك العلاقة تنهار، وكانت معظم خلافاتهما تدور حول ما كانت تنشره علىأكمل القراءة »
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