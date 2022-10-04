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أسواق

المغرب‭ ‬سوق‭ ‬ذات‭ ‬أولوية

منذ 3 دقائق
جانب‭ ‬من‭ ‬المنتدى‭      (‬أرشيف‭)‬
منتدى‭ ‬منتجات‭ ‬الألبان‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬شراكات‭ ‬مع‭ ‬الإيرلنديين‭ ‬في‭ ‬ظرفية‭ ‬عالمية‭ ‬تعرف‭ ‬ارتفاعا‭ ‬في‭ ‬الأسعار أكد‭ ‬نيكولاس‭ ‬راننجر،‭ ‬المدير‭ ‬الإقليمي‭ ‬لشركة‭ “‬بورد‭ ‬بيا‭” ‬بإفريقيا،‭ ‬أهمية‭ ‬المبادلات‭ ‬بين‭ ‬الموردين‭ ‬والمشترين‭ ‬لإقامة‭ ‬شراكات‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬متوتر‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬مع‭ ‬القليل‭ ‬من‭ ‬الرؤية‭ ‬الواضحة،‭ ‬خلال‭ ‬الكلمة‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭أكمل القراءة »

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