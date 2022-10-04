أسواق
المغرب سوق ذات أولوية
منتدى منتجات الألبان يهدف إلى إقامة شراكات مع الإيرلنديين في ظرفية عالمية تعرف ارتفاعا في الأسعار أكد نيكولاس راننجر، المدير الإقليمي لشركة “بورد بيا” بإفريقيا، أهمية المبادلات بين الموردين والمشترين لإقامة شراكات قوية في سياق متوتر بشكل متزايد مع القليل من الرؤية الواضحة، خلال الكلمة التي ألقاهاأكمل القراءة »
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