الرياضة
لائحة المونديال تشغل الركراكي
إصابة الياميق تؤرق طاقم المنتخب وعمران لوزة يبعث إشارات إيجابية وعودة أكرد تستأثر بالاهتمام استفسر الطاقم الطبي للمنتخب الوطني بلد الوليد الإسباني، بعد الإصابة التي تعرض لها مدافعه جواد الياميق، تحسبا لضمه إلى اللائحة الموسعة، المقرر أن يقدمها وليد الركراكي في 21 أكتوبر الجاري. وعلمت “الصباح”، أنأكمل القراءة »
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