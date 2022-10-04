الرياضة
أبوخلال يواصل إبهار “الليغ 1”
واصل الدولي المغربي زكرياء أبو خلال، التألق في الدوري الفرنسي، رفقة تولوز، بعدما ساهم بهدف وتمريرة حاسمة في فوز فريقه على مونبوليي، نهاية الأسبوع الماضي، بأربعة أهداف لاثنين، لحساب الجولة التاسعة. وسجل أبوخلال هدفا في الدقيقة 24، وقدم تمريرة حاسمة لزميله فارس شيبي في الدقيقة 31، ليساهمأكمل القراءة »
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