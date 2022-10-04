وطنية
التحقيق في ريع مناصب مؤقتة بالجماعات
الداخلية توقف فوضى الموارد البشرية وتوزع لوائح الحاجيات الحقيقية والتخصصات المطلوبة تجري المصالح المركزية للداخلية تحقيقا في اختلالات فوضى تدبير الموارد البشرية لبعض الجماعات الترابية، التي أصبحت تعج بالأتباع الذين يتحكمون في الأقسام والمصالح، بذريعة المناصب المؤقتة، في إطار سلك المياومين والعرضيين ومزاولة المستشارين لمهام التفويض.أكمل القراءة »
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