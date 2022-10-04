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وطنية

التحقيق‭ ‬في‭ ‬ريع‭ ‬مناصب‭ ‬مؤقتة‭ ‬بالجماعات

منذ 3 دقائق
الولاة‭ ‬والعمال‭ ‬توصلوا‭ ‬بدورية‭ ‬من‭ ‬لفتيت‭            (‬أرشيف‭)‬
الداخلية‭ ‬توقف‭ ‬فوضى‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬وتوزع‭ ‬لوائح‭ ‬الحاجيات‭ ‬الحقيقية‭ ‬والتخصصات‭ ‬المطلوبة‭  ‬ تجري‭ ‬المصالح‭ ‬المركزية‭ ‬للداخلية‭ ‬تحقيقا‭ ‬في‭ ‬اختلالات‭ ‬فوضى‭ ‬تدبير‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬لبعض‭ ‬الجماعات‭ ‬الترابية،‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬تعج‭ ‬بالأتباع‭ ‬الذين‭ ‬يتحكمون‭ ‬في‭ ‬الأقسام‭ ‬والمصالح،‭ ‬بذريعة‭ ‬المناصب‭ ‬المؤقتة،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سلك‭ ‬المياومين‭ ‬والعرضيين‭ ‬ومزاولة‭ ‬المستشارين‭ ‬لمهام‭ ‬التفويض‭.‬أكمل القراءة »

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