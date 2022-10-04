أســــــرة
عدم العلاج يعني الموت
الدكتور بلمو قال إن 24 ساعة الأولى حاسمة في إنقاذ حياة المصاب قال الدكتور محمد بلمو، طبيب عام، إن السعار مميت، مبرزا أن خطورته تكمن في تجاهل العلاج، والاستفادة من التلقيح بعض التعرض للعض من حيوان معين، مبرزا أن 24 ساعة الأولى تكون حاسمة، داعيا من يملكونأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا