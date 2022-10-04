الرياضة
130 حكما في اختبار بدني بالجديدة وسطات
نظمته عصبة الشاوية دكالة ودام يومين نظمت العصبة الجهوية الشاوية دكالة لكرة القدم، يومين إخباريين لفائدة حكامها وحكماتها، نهاية الأسبوع الماضي، بسطات والجديدة، تخللتهما اختبارات بدنية وتداريب تقنية. وجاءت تلك الأيام الإخبارية، تنفيذا لبنود عقدة الأهداف التي وقعتها العصبة الجهوية الشاوية دكالة، والجامعة الملكية لكرة القدم، وتطبيقاأكمل القراءة »
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