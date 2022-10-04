الرياضة
“الواف” يتنفس الصعداء
تنفس الوداد الفاسي الصعداء، بتغلبه على الجمعية السلاوية، أول أمس (الأحد)، على أرضية ملعب الحسن الثاني بفاس، بهدفين لواحد، بعد حصده أربع هزائم متتالية، لحساب بطولة القسم الثاني. وغادر وداد فاس بهذا الفوز، الرتبة الأخيرة، رافعا رصيده إلى ثلاث نقاط في الرتبة 14، وراء الجمعية السلاوية. وسجلأكمل القراءة »
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