الرياضة
نادي التنس بالقنيطرة على صفيح ساخن
أكد منخرطون في نادي كرة المضرب بالقنيطرة، أنهم فوجئوا، الجمعة الماضي، بغياب حضور أعضاء المكتب المسير في الجمع العام العادي، لتجديد المكتب، بعدما توصلوا بدعوات عبر البريد دون معرفة أسباب ذلك. وكشف المنخرطون أنفسهم أن ارتباكا يسود لدى بعض المتحكمين في تاريخ الجمع العام، المزمع عقده منأكمل القراءة »
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