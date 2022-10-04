الرياضة
وجدة يخطف التعادل من أكادير
باكيتا لام تراجع الوجديين للوراء والجعواني سعيد بالنتيجة انتهت مباراة حسنية أكادير وضيفه مولودية وجدة، بالتعادل هدف لمثله، في المواجهة التي جمعتهما أول أمس (الأحد)، بملعب أدرار بأكادير، لحساب الجولة الرابعة من البطولة الوطنية في قسمها الأول. وبتعادله في هذه المباراة، حافظ الحسنية على الرتبة الرابعة بمجموعأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا