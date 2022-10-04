الرياضة
البياض في مباراة الفتح و”الماص”
الفريقان يعانيان ضعف الهجوم والمغرب الفاسي يتأخر في الترتيب اكتفى الفتح الرياضي بالتعادل دون أهداف أمام المغرب الفاسي، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (الأحد)، بالملعب الكبير في مراكش، لحساب الجولة الرابعة من منافسات البطولة الوطنية. ورفع الفتح رصيده إلى ست نقط، سجلها من فوز وتعادلين، وارتقىأكمل القراءة »
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