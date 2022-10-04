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منذ 4 دقائق
شراكة وقع‭ “‬أيريا‭ ‬مول‭”‬،‭ ‬المركز‭ ‬التجاري‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬يندرج‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ “‬أيريا‭ ‬بارك‭” ‬بالبيضاء‭ ‬آنفا،‭ ‬شراكة‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ “‬هادسون‭ ‬موروكو‭”‬،‭ ‬فرع‭ ‬مجموعة‭ “‬هادسون‭ ‬هولدينغز‭” ‬الشهيرة،‭ ‬وممثل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬إفريقيا،‭ ‬ستتمكن‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬من‭ ‬تسويق‭ ‬مختلف‭ ‬العلامات‭ ‬التي‭ ‬تمثلها‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التجاري،‭ ‬مثل‭ “‬نايكي‭”أكمل القراءة »

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