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شراكة وقع “أيريا مول”، المركز التجاري الجديد الذي يندرج ضمن مشروع “أيريا بارك” بالبيضاء آنفا، شراكة جديدة مع شركة “هادسون موروكو”، فرع مجموعة “هادسون هولدينغز” الشهيرة، وممثل العديد من العلامات الكبرى في إفريقيا، ستتمكن من خلالها من تسويق مختلف العلامات التي تمثلها في المركز التجاري، مثل “نايكي”أكمل القراءة »
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