الصباح الفني
احتفالية الفنون الأصيلة بالرباط
يضرب الفنان محمد الغاوي، الخميس المقبل، موعدا لجمهوره لمتابعة الحفل الفني بعنوان “احتفالية الفنون الأصيلة”، بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط. ويأتي تنظيم الحفل الفني، على الساعة الثامنة مساء، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل ومسرح محمد الخامس. وسيؤدي الفنان الغاوي باقة منأكمل القراءة »
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