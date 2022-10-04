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الصباح الفني

احتفالية‭ ‬الفنون‭ ‬الأصيلة‭ ‬بالرباط

منذ 5 دقائق
يضرب‭ ‬الفنان‭ ‬محمد‭ ‬الغاوي،‭ ‬الخميس‭ ‬المقبل،‭ ‬موعدا‭ ‬لجمهوره‭ ‬لمتابعة‭ ‬الحفل‭ ‬الفني‭ ‬بعنوان‭ “‬احتفالية‭ ‬الفنون‭ ‬الأصيلة‭”‬،‭ ‬بالمسرح‭ ‬الوطني‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬بالرباط‭.‬ ويأتي‭ ‬تنظيم‭ ‬الحفل‭ ‬الفني،‭ ‬على‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساء،‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬المولد‭ ‬النبوي‭ ‬الشريف‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والثقافة‭ ‬والتواصل‭ ‬ومسرح‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭.‬ وسيؤدي‭ ‬الفنان‭ ‬الغاوي‭ ‬باقة‭ ‬من‭أكمل القراءة »

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منذ 5 دقائق


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