الصباح الفني
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اكتشاف حيوان نادر بالصدفة اكتشف حراس إحدى الغابات في النمسا، حيوانا صغيرا ونادرا، عن طريق الصدفة، أثناء وجوده في أحد الأعشاش بمنطقة سالزبورغ. وعثر أحد أعوان الغابات الفدراليين على الحيوان في أحد الأعشاش التي أعدها حراس الغابات لمنح الثدييات الصغيرة فرصا للتعشيش والبقاء على قيد الحياة. وتمأكمل القراءة »
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