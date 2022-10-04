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الصباح الفني

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منذ 3 دقائق
اكتشاف‭ ‬حيوان‭ ‬نادر‭ ‬بالصدفة اكتشف‭ ‬حراس‭ ‬إحدى‭ ‬الغابات‭ ‬في‭ ‬النمسا،‭ ‬حيوانا‭ ‬صغيرا‭ ‬ونادرا،‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الصدفة،‭ ‬أثناء‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الأعشاش‭ ‬بمنطقة‭ ‬سالزبورغ‭. ‬وعثر‭ ‬أحد‭ ‬أعوان‭ ‬الغابات‭ ‬الفدراليين‭ ‬على‭ ‬الحيوان‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الأعشاش‭ ‬التي‭ ‬أعدها‭ ‬حراس‭ ‬الغابات‭ ‬لمنح‭ ‬الثدييات‭ ‬الصغيرة‭ ‬فرصا‭ ‬للتعشيش‭ ‬والبقاء‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭. ‬وتم‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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