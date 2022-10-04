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الصباح الفني

قالوا

منذ 3 دقائق
الآغا كتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬مصطفى‭ ‬الآغا‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلا‭ “‬لا‭ ‬حاجة‭ ‬لنا‭ ‬بشخص‭ ‬يستكثر‭ ‬علينا‭ ‬نفسه‭ ‬ووقته‭ ‬واهتمامه،‭ ‬وكأننا‭ ‬لا‭ ‬نملك‭ ‬من‭ ‬البشرية‭ ‬سوى‭ ‬رفقته‭”.‬ لقراري كتبت‭ ‬الشاعرة‭ ‬والقاصة‭ ‬سعيدة‭ ‬لقراري‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬حين‭ ‬يخذلني‭ ‬المكان،‭ ‬أطلب‭ ‬اللجوء‭ ‬في‭ ‬الذاكرة‭”.‬ ملاك كتبت‭ ‬السيناريست‭ ‬بشرى‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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