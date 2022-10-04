الصباح الفني
قالوا
الآغا كتب الإعلامي مصطفى الآغا على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قائلا “لا حاجة لنا بشخص يستكثر علينا نفسه ووقته واهتمامه، وكأننا لا نملك من البشرية سوى رفقته”. لقراري كتبت الشاعرة والقاصة سعيدة لقراري تدوينة جاء فيها “حين يخذلني المكان، أطلب اللجوء في الذاكرة”. ملاك كتبت السيناريست بشرىأكمل القراءة »
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