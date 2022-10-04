اذاعة وتلفزيون
“خربوشة” على “دوزيم”
سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم” اليوم (الثلاثاء)، على موعد مع أحداث فيلم “خربوشة” للمخرج حميد الزوغي. وتجسد شخصيات الفيلم، مجموعة من الأسماء، ويتعلق الأمر بهدى صدقي وعباس كميل ومحمد الرزين وبلعيد أكرديس، وآخرين. ويتناول الفيلم قصة حقيقية حدثت في المغرب نهاية القرن التاسع عشر، إذ يستعرض الفيلم حياةأكمل القراءة »
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