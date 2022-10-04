الرياضة
آسفي يراسل الجامعة لتأهيل لاعبيه
قرر المكتب المسير لأولمبيك آسفي، مراسلة الجامعة من جديد لتأهيل ثلاثة لاعبين، وهم ياسين كرداني ومهدي أصحابي وعلي عشا، إذ تلقى تطمينات في وقت سابق، قبل أن يصدم برفض ملفات ستة لاعبين. وبعد عدة اتصالات وتدخلات، تمت إضافة ثلاثة لاعبين إلى اللائحة، التي تم تأهيلها لخوض المبارياتأكمل القراءة »
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