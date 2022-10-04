الرياضة
1000 متفرج تابعوا تعادل وادي زم وخنيفرة
خيم التعادل بهدف لمثله، على ديربي الجهة، الذي جمع بين سريع وادي زم وشباب أطلس خنيفرة، أول أمس (الأحد)، بملعب الفوسفاط بخريبكة، لحساب الدورة الرابعة من بطولة القسم الثاني. وتحركت المواجهة في عشر دقائق الأخيرة، إذ سجل زهير أوشن الهدف الأول لشباب أطلس خنيفرة، في الدقيقة 82،أكمل القراءة »
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