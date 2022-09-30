خاص
درب السلطان… وجوه من ذاكرة المسرح
حي استثنائي جمع بين المقاومة بالسلاح والتعبير بالفن من اليمين الرداد وإسحاق وغلام والتومي ومجد وهلال (جالسا) (خاص) الشناوي وهلال و»الأخوة العربية» (خاص) عبد الواحد هلالي (خاص) عبد الله أنوار (عبد الحق خليفة)أكمل القراءة »
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