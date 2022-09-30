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خاص

درب‭ ‬السلطان‭… ‬وجوه‭ ‬من‭ ‬ذاكرة‭ ‬المسرح

منذ 6 ثواني
حي‭ ‬استثنائي‭ ‬جمع‭ ‬بين‭ ‬المقاومة‭ ‬بالسلاح‭ ‬والتعبير‭ ‬بالفن‭ ‬ من‭ ‬اليمين‭ ‬الرداد‭ ‬وإسحاق‭ ‬وغلام‭ ‬والتومي‭ ‬ومجد‭ ‬وهلال‭ (‬جالسا‭)       (‬خاص‭)‬ الشناوي‭ ‬وهلال‭ ‬و»الأخوة‭ ‬العربية‮»‬‭                   (‬خاص‭)‬ عبد‭ ‬الواحد‭ ‬هلالي‭    (‬خاص‭)‬ عبد‭ ‬الله‭ ‬أنوار   ‭(‬عبد‭ ‬الحق‭ ‬خليفة‭)‬أكمل القراءة »

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منذ 6 ثواني


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