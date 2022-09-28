وطنية
بنعبدالله ومنيب يدشنان مرحلة التنسيق
زعيما الحزبين أكدا أهمية إعادة بناء القوة اليسارية لفرض نفس التغيير دخلت العلاقات بين التقدم والاشتراكية والحزب الاشتراكي الموحد مرحلة جديدة، بعد سنوات من شبه قطيعة، منذ انفراط تجربة الكتلة الديمقراطية، وتباين مسار الحزبين وتموقعهما في المشهد السياسي، إذ اختار رفاق بنعبد الله المشاركة في الحكومات السابقة،أكمل القراءة »
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