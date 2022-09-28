الصباح الفني
”الدولة المنصة” جديد اليحياوي
صدر حديثا للدكتور يحيى اليحياوي كتاب جديد باللغة الفرنسية تحت عنوان: “الدولة/المنصة: الإبداع الهدام ومآل الخدمة العمومية الرقمية”، عن منشورات “سبينال” بباريس. وتوزع الكتاب على أربعة فصول مركزية، أفردها الكاتب لما يسميه “الدولة/المنصة، في علاقتها بالإبداع وبمآل المرفق العمومي في ظل تطور الشبكات الرقمية”. تطرق الكاتب فيأكمل القراءة »
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