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الصباح الفني

‭”‬الدولة‭ ‬المنصة‭” ‬جديد‭ ‬اليحياوي

منذ دقيقتين
غلاف‭ ‬الكتاب‭                (‬خاص‭)‬
صدر‭ ‬حديثا‭ ‬للدكتور‭ ‬يحيى‭ ‬اليحياوي‭ ‬كتاب‭ ‬جديد‭ ‬باللغة‭ ‬الفرنسية‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭: “‬الدولة‭/‬المنصة‭: ‬الإبداع‭ ‬الهدام‭ ‬ومآل‭ ‬الخدمة‭ ‬العمومية‭ ‬الرقمية‭”‬،‭ ‬عن‭ ‬منشورات‭ “‬سبينال‭” ‬بباريس‭. ‬وتوزع‭ ‬الكتاب‭ ‬على‭ ‬أربعة‭ ‬فصول‭ ‬مركزية،‭ ‬أفردها‭ ‬الكاتب‭ ‬لما‭ ‬يسميه‭ “‬الدولة‭/‬المنصة،‭ ‬في‭ ‬علاقتها‭ ‬بالإبداع‭ ‬وبمآل‭ ‬المرفق‭ ‬العمومي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تطور‭ ‬الشبكات‭ ‬الرقمية‭”‬‭.‬ تطرق‭ ‬الكاتب‭ ‬في‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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