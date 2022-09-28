الرياضة
برنامج منح لرياضيي الأولمبياد
تم تقسيمها إلى ثلاثة أصناف واللجنة الأولمبية تطالب بلائحة المستفيدين كشفت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، برنامجا جديدا خاصا بالمنح الإضافية للرياضيين المغاربة، بهدف إعدادهم لأولمبياد باريس 2024، وتحسين ظروف الاستعدادات، وتلبية لاحتياجاتهم الرياضية الخاصة، منذ شتنبر الماضي. ويدخل البرنامج الخاص المذكور، ضمن إستراتيجية دعم الجامعات الملكية المغربيةأكمل القراءة »
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