الرياضة
غولف أنفا المحمدية بطلا لدوري وطني
فاز النادي الملكي للغولف أنفا المحمدية، بلقب الدورة الأولى للدوري المفتوح للأندية سيدات، الذي نظمته الجامعة الملكية للغولف، نهاية الأسبوع الماضي، بمسالك نادي “كازا غرين” ببوسكورة. وأنهت لاعبات النادي الملكي أنفا-المحمدية، المنافسات بمجموع 195 ضربة، متقدمات على النادي الملكي دار السلام بالرباط، ثم النادي الملكي للأرياف بطنجةأكمل القراءة »
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