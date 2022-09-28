الرياضة
زواغة فاس يتعاقد مع المدرب بقول
تعاقد جوهرة زواغة فاس لكرة القدم، مع المدرب عبد الرحمان بقول، بدلا من محمد بزاز، للإشراف على تداريب الفريق، ويتكون الطاقم التقني من عبد العزيز العلاوي مساعدا، وحسن مقبول مدربا للحراس. وسبق للمدرب عبد الرحمان بقول الإشراف على تدريب الفتح الفاسي والنصر الفاسي، إضافة إلى التهذيب الفاسي.أكمل القراءة »
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