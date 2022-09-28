الرياضة
شد الحبل بين “الواف” والسليماني
عقد أعضاء المكتب المسير للوداد الفاسي اجتماعا مع المدرب عزيز السليماني، من أجل فسخ العقد الذي يربط الطرفين بصيغة ودية، لكنه لم يكتمل، حسب مصدر مطلع، بسبب مطالب المدرب بتوصله بمستحقاته المالية كاملة. ومنح المكتب المسير للفريق الفاسي فرصة أخيرة للمدرب السليماني من أجل تحقيق نتيجة إيجابية،أكمل القراءة »
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