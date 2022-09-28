الصباح الفني
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انقراض الديناصورات بدأ قبل مليوني سنة كشفت دراسة صينية حديثة أن الديناصورات كانت على طريق الانقراض في وقت مبكر بكثير مما كان يعتقد في السابق، وربما كان التأثير الكارثي قبل 66 مليون عام هو القشة الأخيرة فقط. ووفقا للدراسة التي نشرت هذا الأسبوع في مجلة “وقائعأكمل القراءة »
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