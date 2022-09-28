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الصباح الفني

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منذ 3 دقائق
انقراض‭ ‬الديناصورات‭ ‬بدأ‭ ‬قبل‭ ‬مليوني‭ ‬سنة كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬صينية‭ ‬حديثة‭ ‬أن‭ ‬الديناصورات‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬الانقراض‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬بكثير‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬يعتقد‭ ‬في‭ ‬السابق،‭ ‬وربما‭ ‬كان‭ ‬التأثير‭ ‬الكارثي‭ ‬قبل‭ ‬66‭ ‬مليون‭ ‬عام‭ ‬هو‭ ‬القشة‭ ‬الأخيرة‭ ‬فقط‭. ‬ ووفقا‭ ‬للدراسة‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ “‬وقائع‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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