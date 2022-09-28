مجتمع
دستور ممنوح من الداخلية للجماعات
المديرية العامة للجماعات المحلية توزع دليل اشتغال على الرؤساء يجمع دوريات الضبط والمواكبة أصدرت وزارة الداخلية دليل اشتغال للرؤساء، جمعت فيه كل الدوريات، الصادرة عن مديرية الجماعات الترابية خلال الثلاث سنوات الأخيرة، التي شهدت تنزيل إستراتيجية دعم وتنمية قدرات المنتخبين والموظفين الجماعيين وسن نظام حكامة جديد مبنيأكمل القراءة »
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