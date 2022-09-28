مجتمع
أخنوش يعيد الحياة إلى الأنوية الجامعية
أعاد المرسوم، الذي أصدره رئيس الحكومة أخيرا، وصدر بالجريدة الرسمية، القاضي بنزع ملكية قطع أرضية باقليم الحسيمة لإنشاء نواة جامعية، الفرح والسرور إلى طلبة العديد من المدن المحتاجة لأنوية جامعية. وطالب سكان الإقليم وهيآت مدنية، بإحداث نواة جامعية تواكب الدينامية التعليمية والاقتصادية التي يشهدها الإقليم، و تحقيقأكمل القراءة »
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